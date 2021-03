¡Epa! Aseguran que el fichaje de Erling Haaland al Barcelona es "totalmente factible"

La irrupción de Erling Haaland en la escena del fútbol mundial es uno de los grandes bálsamos que ha entregado la actividad en varios años. El delantero noruego ha hecho una carrera brillante desde que llegó al Borussia Dortmund y por eso los grandes del Viejo Continente, se lo pelean.

Barcelona es un club interesado en el joven atacante, sin embargo, la alta cláusula de salida es el impedimento para ficharlo, más aún considerando la crisis financiera que golpea al cuadro culé.

Sin embargo, el abogado Enric Ripoll, miembro de la Asociación Europea de Arbitraje y socio fundador de ER Sports Law & Arbitration, está seguro que Erling Haaland puede vestirse de azulgrana esta temporada.

“Una primera vía es la de poner más peso en las variables del fichaje que en la parte fija. Eso ayuda, porque cuando se acabe la crisis del coronavirus, se acabará ese problema inmediato de liquidez y eso, se supone, sucederá para cuando hubiera que pagar esos variables”, aseguró el experto.

Además Ripoll asegura que el Barcelona tiene muchos canales de financiamiento, lo que ayudaría a concretar el traspaso.

“Habría que encontrar fuentes de financiación. Es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, se puede hacer a través de una renegociación de la deuda y del salario de los jugadores o mediante el uso del naming right del Camp Nou. Es complicado, pero ¿por qué no? Yo sí lo veo factible”, cerró.