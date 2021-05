El portero de Fluminense no está ni ahí con Enzo Pérez: "No funcionó durante el juego, no vi nada grande"

Es difícil complacer a todo el mundo y Enzo Pérez lo demuestra luego de ser portero de emergencia en River Plate en la victoria 2-1 en Copa Libertadores sobre Independiente de Santa Fe pues si bien fue una gran hazaña para su equipo mermado por bajas de Covid-19 y tan solo con 11 jugadores, su accionar no despertó nada especial en el guardameta de Fluminense, Marcos Felipe.

El brasileño, que será el próximo rival de los millonarios en la competición continental, se desligó de cualquier halago al mediocampista que se puso los guantes. "Prácticamente no funcionó durante el juego. Fue considerado el mejor del partido sin haber realizado grandes paradas", manifestó.

Sin embargo, las críticas no pararon ahí por parte del jugador del club carioca. "Su equipo se defendió, aprovechó los resquicios que le daba Santa Fe. No vi nada grande. Simplemente tapó un agujero que ellos mismos cavaron. Entonces, no tengo nada que decir sobre Enzo Pérez", afirmó.

Marcos Felipe es el portero titular del Fluminense que en sus dos partidos frente a Independiente de Santa Fe. En el primero de ellos recibió un gol en la victoria de los suyos con marcador de 2-1 mientras que en la vuelta le endosaron un par de tantos en derrota también por 2-1.

Entre tanto, el Flu será el próximo rival de River Plate en la Copa Libertadores el próximo martes en la lucha por el primer lugar en el grupo. Sin embargo, si alguno de los equipos pierde deberá poner un ojo en lo que suceda entre Junior y Santa Fe pues una victoria de los de Barranquilla los puede mandar a la Sudamericana.