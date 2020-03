Entrenador de América y recuperación de Nicolás Castillo: “Probablemente, estará un año fuera de las canchas”

Miguel Herrera, entrenador de América de México, se refirió a la recuperación que ha tenido el delantero chileno Nicolás Castillo, quien sufrió una trombosis tras ser operado por una lesión muscular en su muslo derecho.

En ese sentido, sin el ánimo de ser pesimista, el estratega expresó para el medio Televisa que "Nico ya está caminando. Sabemos que lo de Nico va para, probablemente, un año. Necesitará mucha fuerza mental y apoyo de todos".

A pesar de la larga etapa de recuperación que tendrá Castillo, el entrenador de las Águilas mencionó que estas situaciones no son excusas para que ellos cumplan con el objetivo principal: salir campeones en México.

“Ha habido situaciones que de repente no están en las manos de los cuerpos técnicos, pero en este equipo no existen los pretextos; la gente quiere verte ganar, no importa cómo; quieren ver un equipo que esté arriba y es lo que tenemos que estar haciendo y que el equipo funcione, porque esto no para y no hay que poner pretexto y que la gente lo entienda; el entendimiento de estar en este club es exigencia total”, dijo.

Ahora, sobre como abordar la paralización del fútbol mexicano por el coronavirus, señaló que “el equipo está en su casa, estamos trabajando por medio de YouTube. A las 10:30 horas se conectan todos y así están trabajando”, sentenció.