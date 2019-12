¿En qué afecta esto a Colo Colo? Colosal enredo en Bolivia puede dejar a Jorge Wilstermann sin título por culpa de un equipo descendido

Jorge Wilstermann se coronó este sábado como el campeón del fútbol boliviano, y por ende, rival de Colo Colo en la Copa Libertadores 2020. Pero todo podría quedar en nada, por un tremendo enredo en el balompié del vecino país.

Pasa que pese a que el cuadro de Cochabamba hizo su tarea y fue el mejor de todos, con 60 puntos, The Strongest (57) interpuso un reclamo formal, tras la no presentación de Sport Boys, que se jugaba la permanencia, en su partido ante Real Potosí.

Debido a que Sport Boys no llegó a jugar su partido, porque no encontraron pasajes de avión, el cuadro de La Paz puso un reclamo, amparándose en el artículo 40 del código de disciplina del fútbol de Bolivia, que dice que si un equipo no se presenta a jugar, pierde todos los puntos conseguidos.

En este caso, Wilstermann quedará con 57 puntos en la tabla, los mismos que el Tigre, por ende deberían jugar un partido de desempate para dirimir al campeón.

“Ante la inconcurrencia del club Sport Boys al encuentro deportivo en contra de Real Potosí, insta al Tribunal de Disciplina, la estricta aplicación de la normativa, del artículo 40 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol y (del) artículo 11 de la convocatoria a campeonatos Apertura y Clausura 2019", dice el comunicado que redactó el cuadro paceño.

Dicho artículo señala que: "el equipo de fútbol profesional que sin causa de fuerza mayor justificada no se presentare a disputar un encuentro oficialmente programado, será sancionado con la pérdida de su categoría. Los puntos que hubiese obtenido serán anulados y los obtenidos por sus contendientes serán descontados, de igual forma los goles convertidos".

Si la Federación Boliviana de Fútbol falla a favor de The Strongest habrá final, por lo que Wilstermann todavía no sería parte del Grupo C de la Copa, ante Colo Colo, Peñarol y Athletico Paranaense.

Lindo enredo, y nosotros pensábamos que estas cosas sólo ocurrían en Chile.