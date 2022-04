Como una de las actividades de previa al sorteo del Mundial de Qatar 2022 que se realizará en la jornada del viernes, FIFA organizó un torneo de leyendas para calentar motores, donde el argentino Javier Mascherano se llevó los aplausos de la jornada.

El ex jugador de la albiceleste fue parte del equipo FIFA, quien resultó campeón del mini campeonato, donde tenía a compañeros a jugadores como Pirlo, Materazzi, Casillas, Djorkaeff, entre otros, quienes resultaron campeones.

Eso sí, el Jefecito brilló ante las cámaras de televisión, porque el actual entrenador de la Sub 20 de Argentina, demostró que todavía le queda para dar con la pelota.

“Un poquito para meterle pimienta nada más, ahora me duele todo. Mañana va a estar bravo. Ahora duele una semana entera. No, no jugué más desde que me retiré. Corro y hago otras cosas pero no jugué más. Ahora que empecé de nuevo a entrenar me puse de nuevo botines", comentó en ESPN.

El equipo de Mascherano se quedó con la victoria, luego de vencer en penales al equipo de la Conmebol, donde estuvieron Bebeto, Diego Forlán, Javier Zanetti, Pablo Zabaleta, Maximiliano Rodríguez, además del Kun Agüero que apoyaba desde afuera.

Los reclamos de Forlán

El uruguayo Diego Forlán, quien fue la gran figura de su selección en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde llegaron hasta las semifinales, también brilló en el torneo y contó la experiencia que tuvo en cancha donde casi se pelea.

"Pero no le explicaron que era un partido de amigos esto. Escucha, línea de cuatro jugaban. Tenían dos mujeres que jugaban un huevo. Yo le decía al Pupi: ‘Están diciendo que marca personal para vos y para mí'. En el primer partido del grupo que ganamos 1-0. En la semifinal le dije al Pupi que se venía una complicada porque se nos fue Bebeto. Línea de cuatro. De repente me tiran una pelota larga y cuando voy me pegan una patada sin pelota, sin nada. Después viene a pedirme perdón. ‘Salí de acá que no entendiste nada de lo que estamos jugando’. Le metí en inglés”, comentó.