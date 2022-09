Hincha de Barcelona sale "en defensa" de Byron Castillo por ataques de fanáticos de Emelec: recuerda casos de colombianos que jugaron en el archirrival con documentos ecuatorianos adulterados

Un hincha ecuatoriano se cansó de los ataques de la parcialidad de Emelec a Byron Castillo tras la demanda de la FFCh a la FEF por falsificación de documentos del jugador y recordó que el ex Barcelona SC no es el único: Emelec también registra varios casos de futbolistas con edad y nacionalidad fraudulenta y hace no mucho.