Emiliano Vecchio confiesa "el peor error futbolístico" de su carrera: "Le pido disculpas al hincha"

Emiliano Vecchio fue presentado esta semana como nuevo refuerzo de Rosario Central y de esta manera concreta su regreso al fútbol argentino después de casi una década.

El Topo sólo tuvo algunas actuaciones por el cuadro rosarino hasta 2007, para luego dar un paso por Defensores de Belgrano en 2011, antes de saltar a Unión Española en Chile.

De esa manera, el mediocampista argentino ha tenido que pasar casi toda su carrera en el exterior, con ciclos en España, Brasil, Medio Oriente y Bolivia.

Pero no se olvida de su origen, por eso asegura que cometió "el peor error futbolístico" de su carrera cuando se fue de Central a probar suerte en Europa.

"Cuando era chico se murió mi padre, que era la cabeza de la familia, y me llegó tocar en un contexto en el cual estaba desprotegido, por ahí no se acercaron las personas que me debieron aconsejar de la mejor manera", reconoció el ex jugador de Colo Colo.

Emiliano Vecchio asegura que hace dos meses y medio entrena en Rosario para su llegada a Central (Rosario Central)

"Como digo siempre, el peor error futbolístico de mi carrera fue haberme ido de Central tan joven. Yo estaba bien y pensaba que le podía dar mucho al club", sentenció el mediapunta, que debutó con solo 16 años en el profesionalismo.

De todas maneras, espera su revancha: "Por eso vengo, porque tengo las ganas de revertir eso que pasó y no volver con 35 o 36 años, ahora estoy en el mejor momento de mi vida y sé que le puedo dar mucho al club".

"Sé que el club está pasando por una situación complicada y uno viene a ayudar, a aportar, a dar lo mejor de uno. Estoy en el mejor momento de mi vida". Emiliano Vecchio

Vecchio quiere dejar atrás las malas decisiones y enfocarse en el presente. "Por eso le pido disculpas al hincha y les digo que cuando uno es chico no sabe bien qué hacer, ahora puedo elegir lo quiero y es jugar en Central", sentenció.

En ese sentido, quiere repartir experiencia: "Esta llegada me encuentra con 31 años, con un recorrido bastante largo y de mí parte intentaré inculcarles a los más chicos lo que aprendí y también que ellos puedan entender lo que significa Central".

"Además de comentarles los errores que cometí cuando era chico para que ellos no lo hagan y se den cuenta de que están en un lugar privilegiado", adelantó.