Carlos Lampe le mete miedo a Brasil y Argentina antes de las eliminatorias: "Le vamos a dar un dolor de cabeza"

La Conmebol tomó la decisión que las Eliminatorias Sudamericanas partan en octubre próximo, y los primeros duelos de Bolivia serán extremadamente duros: Brasil y Argentina.

El equipo de César Farías empezará jugando ante el Scratch en Sao Paulo, para luego medirse con la Albiceleste en La Paz, sin embargo, para el arquero Carlos Lampe no hay rival duro, y es puro optimismo.

"La historia juega poco, si bien es cierto que nos volvemos a enfrentar y uno no quiere perder contra ningún rival, pero cuando te toca jugar en La Paz, no podemos ni siquiera empatar, somos concientes que tenemos que ganar todos nuestros partidos y pensamos que a Brasil le vamos a dar un dolor de cabeza y vamos a ir a traernos algo de allá, luego aquí en La Paz tratar de asegurar las tres unidades", aseguró el meta de Club Always Ready.

Lampe jugando ante Brasil por la Copa América - Getty

Pero no se quedó ahí, porque el ex Huachipato recordó que nunca ha perdido un partido en La Paz, haciendo hincapié de cara a la segunda fecha contra los argentinos.

"En lo personal, no me ha tocado perder en la ciudad de La Paz desde mi debut, y eso quiero que siga pasando con nuestra selección en este nuevo proceso, en nuestra casa y ese es el objetivo que nos hemos trazado, de someter a todos los rivales", cerró Lampe.