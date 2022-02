Coco Basile destroza a la Colombia de Reinaldo Rueda: "No puedo creer el cagazo que tenía"

Siete partidos consecutivos sin marcar gol han hecho que Reinaldo Rueda sea el principal señalado de la crisis de la selección Colombia que está mirando de lejos cualquier posibilidad de tener uno de los cupos que se disputan en estas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, las críticas hacia quien fuera técnico de Chile en el comienzo de este proceso no solo vienen desde su país sino que, además, desde otras latitudades lo han dejado en evidencia con declaraciones y una de esas voces fue la del experimentado Alfio Basile, extécnico de la Albiceleste.

El Coco no se guardó nada para hablar de los cafetaleros. "Argentina fue superior al rival como siempre, pero con un equipo que me defraudó. Pobre Pacho Maturana lo que debe pensar con este nuevo técnico. No se puede creer cómo paró el equipo ayer cuando tenía necesidad de ganar. Jugaba con miedo, terror y en campo de ellos", apuntó a Radio Cut.

Si bien matizó la diferencia que tienen actualmente los transandinos con el resto de equipos del continente, lamentó la pasividad de los tricolores. "No puedo creer cómo jugó con el miedo que tenían. Yo sé que Argentina y Brasil son superiores a todos, pero no puedo creer el cagazo que tenían los colombianos".

Basile también tuvo una observación para los suyos, especialmente para el portero Emiliano Martínez. "Le hubiese dicho que se calme un poco, me imagino que Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún 'boludo' y tiene muchos años de vestuario. Sabe que los contrarios te están esperando y algún día cuando se tomen revancha le pueden cobrar el doble y no lo va a sentir bien", indicó.