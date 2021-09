Los clásicos entre Brasil y Argentina siempre dan que hablar. Ahora que se vuelven a enfrentar este domingo por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, una declaración de Felipe Melo encendió las alarmas

Es que Felipe Melo se encargó una vez más de ponerle color al enfrentamiento, aunque, en todo de broma, dio sus consejos para bajar a Lio Messi, cuando este fin de semana choque en Sao Paulo.

"Hay que pegarle un codazo en la cabeza. No hay nada que hacer con Messi, no puedo hacer nada. Es de otro planeta, no se puede hacer nada. Para mí, como jugador, es el mejor de la historia y después viene Cristiano. Eso que Cristiano es una máquina. Pero Messi es el mejor que he visto jugar", comenta Melo en TyC Sports.

Para el ex seleccionado brasileño, la figura de Messi es para aplaudir dentro de la cancha, aunque asegura que se debe hacer de todo para bajarlo. "Si viene un jugador así y viene con el balón qué hago. No me gusta pasar vergüenza en la cancha, mejor le pego patada y pido perdón. Así pasa con Messi y Neymar, acá en Brasil".

La falta de Adrián Martínez contra Lio Messi por Eliminatorias | Foto: Getty Images

"Recuerdo con cariño un partido que ganamos 3-1, porque estaba también Felipe Melo y Gilberto Silva en el centro del campo y cambiábamos para pegarle a Messi. Menos mal teníamos a Luis Fabiano y Kaká, que hizo un golazo, y hemos ganado el partido. Digo pegar, pero no para romperlo, que eso no se hace", aclaró el defensor.

Pero ojo, que el mismo brasileño se anduvo molestando cuando vio el partido entre Argentina y Venezuela, con el jugador Adrián Martínez y el planchazo que le metió a Messi, que dio la vuelta al mundo.

"Vi el partido y un jugador de Venezuela pegó una patada. Al final no le quería pegar, pero casi rompe a Messi. Si pasaba eso yo le escribía en redes sociales que a Messi y a Neymar no se les puede lesionar, porque hacen fútbol más bonito. Pero no se puede dejar jugar a jugadores así", finalizó.