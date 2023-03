El ex defensa de la selección chilena y otrora crack del fútbol mundial consideró que Lionel Messi aún no llega a la estatura de Pelé y Diego Maradona.

Elías Figueroa trajo nuevamente a la palestra el eterno debate sobre el mejor jugador de la historia del fútbol: ¿Pelé, Maradona o Lionel Messi? La respuesta depende del paladar, pero el ex defensa de la selección chilena considera que al actual 10 de Argentina todavía está unos centímetros por detrás.

“Creo que le falta un poquito todavía para alcanzarlos (a Pelé y Maradona). Messi es extraordinario, no podemos negar lo que es, aunque no me gusta hacer esas comparaciones”, dijo Figueroa en conversación con La Tercera.

Por otro lado se refirió a la partida de su gran amigo Pelé. Don Elías es calificado por muchos como uno de los mejores defensas centrales de la historia. Y claro… tenía que frenar al mismísimo Edson Arantes do Nascimento.

“Terrible. Pelé no sólo fue un gran jugador, sino que una gran persona y un gran amigo. Recuerda que un día llamé a Pelé para que viniera a Chile y me dijo: para ti, Elías, sí”, reveló el autor del Gol Iluminado.

Sobre esa anécdota contó que "no me pidió dinero. Pelé cobraba mucho dinero por salir. Fuimos a la Isla de Pascua a inaugurar el estadio".

Por último, Elías Figueroa sentencia que “Maradona era extraordinario. Quizás una de las diferencias de Pelé era el salto y el cabezazo. Pelé cabeceaba muchísimo mejor que Diego, era muy completo en ese aspecto y una gran persona. Ojo, estuve con él y fue muy respetuoso conmigo y eso me llamó mucho la atención. Todo el mundo tenía una idea de Maradona, pero no. Un tipo respetuoso y un gran jugador”.