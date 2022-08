Luego de la presentación de la candidatura para el Mundial 2030 de Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay, los presidentes dejaron claro que el corazón será apelar que se celebren los 100 años del primer torneo en esta parte del mundo. Por lo mismo, apelan a las federaciones y la FIFA para no quedar con una deuda histórica.

En Montevideo se hizo el lanzamiento de la candidatura para el Mundial 2030 de Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay, con todos los presidentes de las federaciones presentes, donde por la nacional estuvo el presidente de la ANFP Pablo Milad y la ministra Alexandra Benado.

Si bien, en esta jornada se hace oficial al mundo de parte de Conmebol la candidatura, los cuatro países tienen claro la dura tarea que tendrán por delante, por lo que apelan a poder obtener el voto de confianza por el centenario del Mundial que se festeja en 2030, que será el corazón del proyecto para festejar los 100 años.

"Tenemos mucho que trabajar en esta corporación juntos, para dar la estructura para ser candidatos en menos de seis meses. En mayo presentar a la FIFA y en 2024 se define el Mundial. Con trabajo, seriedad, con un Mundial que de alguna manera tiene que ser transparente, pegado a las raíces, tenemos que convencer al mundo del fútbol que se tiene que hacer acá. Debe ser sustentable, con un legado para los cuatros países", comentó Sebastian Bauzá, secretario nacional de deportes de Uruguay.

Una claridad en el lineamiento que llevó adelante el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, quien ya sabe las metas que tendrán como grupo organizador, por ejemplo con los estadios: "Con 48 delegaciones implican por lo menos 14 estadios", precisa.

"Cualquiera puede presentar candidatura, pueden haber más en un futuro, y que sueñen con un Mundial. Lo que sí tenemos es una relación estrecha, una alianza en conjunto con UEFA y sabemos que, entre otras cosas, vamos a encontrarnos en el camino con intereses y que vamos a tener que resolver cómo hacer para que ambas partes podamos conseguir objetivos y también para eso está la democracia. Hay que trabajar con UEFA y con otras federaciones para no entrar en disputa, hay tiempos para otros, pero el 2030 no se repite. Es una deuda que tendrá el fútbol si no se concreta", lanzó el mensaje Domínguez.

En ese sentido, también se apela a la FIFA en que pueda festejar los 100 años del primer Mundial donde todo comenzó, para que la postulación pueda ganar fuerza.

"Es una responsabilidad que FIFA tiene que asumir, saber qué harán para recordar el primer Mundial y nos vemos partícipes. Nuestra relación con las otras federaciones, que es muy buena, puedo decir lo mismo con los presidentes que están presentes, que tendrán derecho a voto, pero ideal que se pueda entender cuando podamos mostrar y consensuar y ver posibilidad de que nos reconozcan porque hay una deuda histórica", finaliza.