Palemeiras y Flamengo definirán este sábado al nuevo campeón de la Copa Libertadores 2021, con los jugadores del Verdao y el Fla jugandose la distinción al mejor jugador de la edición. Lamentablemente, Mauricio Isla y Benjamín Kuscevic no clsificaron entre los candidatos.

Este sábado 27 de noviembre se disputa la gran final de la Copa Libertadores 2021 entre el Palmeiras de Benjamín Kuscevic y el Flamengo de Mauricio Isla. El duelo a partido único se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde las 17:00 horas.

Y desde la organización ya tienen preparado el premio a quien resulte ser el mejor jugador del torneo: un flamante anillo de oro y piedras preciosas al más puro estilo de la NBA en el baloncesto de Estados Unidos.

Lamentablemente los candidatos son seis jugadores de Palmeiras y Flamengo, sin opciones para el Huaso Isla ni Kuscevic: De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Raphael Veiga, Roni y Weverton son los aspirantes a quedarse con la distinción y el anillo en base a su desempeño regular durante toda la competencia.

Tal como informa la organización, “todos los interesados podrán votar en la tercera edición de la premiación Best of The Tournament a través de la plataforma oficial www.fanbridgestone.com”.

Asimismo, explican: “símbolo de alto rendimiento, este exclusivo anillo de oro y piedras preciosas se inspiró en el Estadio Centenario, sede de la primera Copa Mundial de la FIFA. Con 122 diamantes, un zafiro amarillo, un topacio azul y un cabujón de cuarzo transparente, la joya llama la atención por su riqueza de detalles y sus símbolos: una piedra que representa las canchas de fútbol hechas de tierra rodeado por 10 diamantes, haciendo alusión a los países participantes del torneo. En el interior del anillo, un zafiro amarillo, un diamante y un topacio azul rinden homenaje a la bandera de Uruguay siguiendo la inscripción: URU MONTEVIDEO FINAL 2021 junto a las palabras BEST OF THE TOURNAMENT y LIBERTADORES”.

La premiación se realizará junto a la ceremornia de coronación al campeón de la Copa Libertadores 2021 terminado el partido. El Best of The Tournament se entrega por terceira vez consecutiva tras ganarlo Bruno Henrique (Flamengo) en 2019 y Marinho (Santos) el 2020.