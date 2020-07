El llanto de la prensa de Barcelona ante el nuevo triunfo de Real Madrid: "Tiene el título a tiro de penalti"

Real Madrid está a un paso de dar una nueva vuelta olímpica en España, porque derrotó a Alavés y mantuvo su ventaja sobre Barcelona, en el tramo final de la Liga.

Los merengues tienen una diferencia de cuatro puntos con el equipo de Arturo Vidal, es por ello que la prensa catalana se lamenta, ya que los de la capital se acercan a la corona.

En los últimos partidos el Madrid ha tenido muchos penales a favor, situación que se repitió ante Alavés, y luego anotó un tanto que fue apoyado por el VAR.

"El Real Madrid tiene el título a tiro de penalti", señala Sport en su titular de crónica, donde hacen alusión a los tiros desde los 12 pasos consecutivos para la Casa Blanca.

El equipo de Zinedine Zidane se acerca a un nuevo título - Getty

"El Real Madrid camina con el paso firme hacia el título y este viernes sumó una nueva victoria gracias a un gol de penalti de Benzema y a otro de Marco Asensio que el VAR acabó concediendo al descartar el fuera de juego por pocos centímetros", agregan.

En tanto, Mundo Deportivo habló de polémicas decisiones de los árbitros, que una vez más favorecieron a Real Madrid.

"El Real Madrid no falló ante el Alavés y sigue manteniendo los cuatro puntos de ventaja sobre el Barça con tres partidos para acabar LaLiga. El equipo blanco no falló y tampoco fallaron las decisiones arbitrales con cierto aire polémica. Vamos, que la vida sigue igual en esta Liga. El Real Madrid ganó gracias a un penalti de Ximo Navarro en la primera mitad y por un gol que el árbitro anuló por fuera de juego de Benzema, pero que el VAR acabó concediendo porque las líneas, las famosas líneas, dijeron que el francés no estaba, por muy poco, en fuera de juego", indican en sus líneas.

Real Madrid sigue firme al título y en Barcelona lo lamentan.