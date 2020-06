El eterno Klaas-Jan Huntelaar renueva con el Ajax hasta 2021

El Ajax de Holanda anunció la renovación de uno de sus últimos referentes. El delantero Klaas-Jan Huntelaar seguirá ligado al club de Ámsterdam hasta junio de 2021.

En conversación con la prensa del club, el propio ariete confesó que "tenía muchas ganas de continuar, preferiblemente aquí en Ajax. Ya no me veo jugando con una camiseta diferente. Me siento en forma, vengo a entrenar con placer y estoy seguro que todavía puedo contribuir en el campo".

"Sé que mi rol cambia con los años, últimamente he pensado mucho en eso y lo he hablado con el entrenador", refrendó.

Además, el técnico del gigante holandés, Marc Overmars, reconoció que "quería mantener a Huntelaar de todos modos. (Su permanencia) beneficiará al desarrollo de talentos como Lassina Traoré (19 años) y Brian Brobbey (18 años)".

Huntelaar regresó en 2017 al club que lo catapultó al fútbol internacional. En la pasada temporada, el ariete aportó con nueve goles en los 18 partidos que jugó, pero que no sirvieron de mucho debido a la suspensión de la Eridivisie por el coronavirus.