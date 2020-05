El día en que Marcelo Bielsa le manda una carta a Roberto Abbondanzieri para preguntarle por una jugada

Roberto Abbondanzieri es uno de los grandes arqueros que ha tenido Argentina en toda su historia. El ex Boca Juniors y actual ayudante de Martín Palermo reveló una entretenida y curiosa anécdota con otro ex entrenador de la Roja.

El ex portero recordó cuando estuvo por la Selección Argentina con Marcelo Bielsa al mando. En conversación con Líbero, el ex Unión reveló el día en que el Loco le mandó una carta a su casa.

"Para el tiro libre puse cuatro en la barrera, porque tenía miedo que el derecho le pegue al arco. Ahí fue el gol, pero no me dijo nada. Fue un gol muy significante, porque no es lo mismo irte al entretiempo ganando que empatando", comenzó la historia.

Para complementar agregó que, "después del Mundial 2006, yo estaba entrenando en Getafe, entra un cartero y me deja una carta de Bielsa. Todo muy serio, hasta para escribir las cartas. Me felicitaba por llegar a Europa, por el Mundial, pero me dijo: 'La verdad que tengo que decirle algo después de tanto tiempo: nunca entendí por qué me puso tanta gente en la barrera'. Claro, faltaba gente para cabecear. En la carta me dio toda la explicación y yo ni le contesté", expresó entre risas.