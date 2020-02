El argentino Marcos Rojo confiesa que guapeó a Zlatan Ibrahimovic y que casi se agarran a combos

Marcos Rojo disfruta de su vuelta al fútbol argentino y en especial a su club: Estudiantes de La Plata.

Invitado al programa Cielosports, 2da edición, el mundialista trasandino relató una anécdota difícil de creer: El día que le guapeó a Zlatan Ibrahimovic.

"Jugamos juntos en el Manchester United. Y ahí le tenían terror. Me acuerdo de que en la Copa América de Estados Unidos, con la Selección, Pastore y el Pocho Lavezzi, que habían jugado con Zlatan en el PSG y eran amigos, me dicen: 'Tené cuidado con él porque si te apichonás y sos calladito, te come. Por eso, cuando él llegó al club yo ya sabía cómo era", contó el lateral.

Rojo avanza en el relato asegurando que en un partido de la UEFA League ante el Rostov, el United ganaba el partido y querían retener el balón, pero Ibrahimovic quería siempre la pelota para él. "Así que la pelota me llegó a mí y en vez de dársela, se la pasé a Paul (Pogba). ¡Pará qué! Me empezó a gritar, a levantar la mano, me decía de todo. En español, en inglés... ¡Viste que habla todos los idiomas! Y yo agarro y le digo: '¿Qué te pasa, narigón? Cerrá el orto...".

El argentino afirma que la discusión siguió en el camarín donde Zlatan lo encaró y Rojo otra vez se paró como un guapo hasta que llegó el entrenador José Mourinho. "Yo estaba cagado porque digo éste me va a cagar a palo, pero si me le planto, no me va a decir nada. Lo empecé a putear y él, imaginate, se sacó. Mourinho en el medio. Viene Mourinho así, plum, le pega al coso... "Basta, cállense los dos". Los ingleses agarrándome y yo haciendo como (el gesto de agarrame que lo mato)... Un quilombo. Los ingleses después de ese día terror me temían, diciendo, éste está loco...".

Igualmente el jugador confiesa que después el propio Zlatan le habló y quedaron muy de amigos. ¿Será verdad?