Un duro revés volvió a sufrir el Sevilla que lidera Jorge Sampaoli en La Liga al caer como visitante 6-1 ante el Atlético de Madrid que comanda Diego Simeone. Los tantos del cuadro madrileño fueron obra de Memphis Depay (23' y 26'), Antoine Griezmann (53'), Yannick Carrasco (69') y Álvaro Morata (76' y 90'), mientras que el descuento Sevillista llegó gracias a Youssef En-Nesyri (39').

Con dicho resultado el cuadro Blanquirrojo quedó en el decimoséptimo lugar y al borde del descenso con 25 puntos, superando en diferencia de gol (+2) al Almería, elenco que actualmente perdería la categoría. La tabla de posiciones la cierran el Valencia con 23 unidades y el Elche con 12.

Post partido, el casildense mostró su preocupación y señaló que "es muy duro porque más allá de no estar a la altura de la circunstancia del partido, el equipo tuvo un momento en los que acortó diferencias, nos expulsan un jugador... hubo un grado de negatividad muy alto para jugar este partido".

Además, agregó que "trasladar una idea global puede ser automático o puede no pasar nunca. A partir del golpe de Osasuna, hoy fue un golpe mayor, porque generó inseguridad para poder corregir desde el nivel participativo. Cuando tenemos pérdidas no forzadas que profundizan las ausencias defensivas el equipo lo siente".

Peligra su continuidad

Los números de Jorge Sampaoli en su segunda etapa al mando del Sevilla dan señales que su continuidad en el club peligra cada vez más. El ex entrenador de La Roja y campeón de la Copa América en el 2015 señaló que "la representatividad del club de Europa es muy importante. No podemos eximirnos de la responsabilidad del jueves y no podemos eximirnos de la responsabilidad del domingo (ante el Almería). Pensaremos en el jueves y en el domingo también, pero tampoco tenemos muchos jugadores para poder pensar en los dos torneos".

Por último, dijo que "sería lo peor, que volvieron los nervios. Ya lo vivimos cuando me tocó venir al Sevilla. En la historia del club es un momento extremadamente complicado, pero tiene que salir. El equipo viene emparchando ante situaciones que lo superan. Pero no queda otra que pensar en el jueves y buscar alguna positividad para enmendar este momento que es duro pero que tiene que pasar rápido", cerró.