Eden Hazard sufre con la cuarentena: "Intento no ir mucho a la despensa a comer bollos"

Sabido es que Eden Hazard no se caracteriza por ser un futbolista 'fitness'. En varias oportunidades ha sido criticado por su gran cantidad de peso en comparación a sus colegas y él no ha escondido sus problemas con el exceso de comida.

Ahora, en medio de la cuarentena por el coronavirus, el delantero del Real Madrid conversó con la cadena belga RTBF y aseguró que es complicado respetar la dieta en el confinamiento: "¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil".

Pese a esto, el belga continúa con trabajos físicos en su hogar y avanza en su recuperación del tobillo: "Sigo mucho el trabajo con el fisio online porque ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa".

Hazard sufrió una fisura en el peroné distal de la pierna derecha

"Comenzamos el trabajo hace diez días pero está ahora en su casa y me envía vídeos. Son ejercicios de suelo, hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa", agregó.