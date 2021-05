Se despide una leyenda: Antonio Valencia anuncia su retiro del fútbol profesional

Una sorpresiva noticia llegó desde México, porque el histórico lateral ecuatoriano Antonio Valencia, quien tuvo un exitoso paso por Manchester United, anunció que se retirará del fútbol profesional por un desgaste severo en sus rodillas.

A través de una conferencia de prensa organizada por Querétaro, su última camiseta oficial, explicó que “esta lesión apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir entrenando sin operación, funcionó, pero cada vez el dolor apareció más y ahora es el momento de decir gracias a este lindo deporte”.

Agregó que “es una decisión dura porque me siento fuerte mentalmente, pero hay algo que no está bien en tu cuerpo. Es triste ver a tus compañeros entrenando al 100 por ciento y que tú tengas que salir del entrenamiento era deprimente, no es justo que mis compañeros entrenen al 100 y yo al 40”.

De esta manera, Valencia pone fin a sus 18 años de carrera profesional, de los cuales 10 estuvo defendieron los colores de los Diablos Rojos, se convirtió en un símbolo del club y conquistó dos Premier League, una Europa League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y cuatro Community Shield.

Sumado a esto, defendió en 98 oportunidades la camiseta de la selección de Ecuador, participó en los mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014, además de participar en cuatro Copas América.

Además, tuvo pasos por Caribe Junior (Ecuador), El Nacional (Ecuador), Villarreal (España), Recreativo de Huelva (España), Wigan Athletic (Inglaterra), Liga de Quito (Ecuador) y Querétaro (México).