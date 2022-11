La selección de Dinamarca dio a conocer la lista de jugadores que competirán en el Mundial de Qatar 2022 que comienza en 12 días más. El ex Arsenal, Bendtner, participa en el video.

Este martes Dinamarca dio a conocer la lista de jugadores seleccionados para disputar el Mundial de Qatar 2022, que comienza en apenas 12 días.

La Federación lo hizo de una forma creativa al lanzar un video en el se pueden ver imágenes de diferentes rincones del país nórdico.

Asimismo, aparece el excéntrico ex futbolista Nicklas Bendtner, ex Arsenal, quien se golpea el pecho y se exhibe con un nuevo look.

Bendtner, de 34 años, jugó el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012 con Dinamarca, anotando tres goles en seis partidos, además de participar en otros 80 partidos internacionales.

En la lista fue incluido el símbolo del equipo, Christian Eriksen, 17 meses después de sufrir un ataque cardíaco en la pasada Eurocopa.

En el equipo también destacan grandes jugadores como el capitán Simon Kjaer, Christensen, Thomas Delaney, Hojbjerg y Braitwhaite. Sí llama la atención la ausencia del delantero Yussuf Poulsen, quien sin embargo podría ser incluido en los próximos días según la prensa danesa.

Lista de Dinamarca:

Arqueros: Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Hertha Berlin).

Defensas: Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Daniel Wass (Brondby).

Mediocampistas: Thomas Delaney (Sevilla), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham).

Delanteros: Andreas Skov Olsen (Club Bruges), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Andreas Cornelius (Copenhagen), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (VfL Wolfsburg).