"Fuiste vos quien confió en mí": Lucas Barrios deja Gimnasia con emotiva carta a Diego Maradona

Después de su mal regreso a Colo Colo, Lucas Barrios regresó a Argentina para seguir luchando en el profesionalismo. El delantero trasandino pasó por Huracán, pero fue en Gimnasia y Esgrima de La Plata que tuvo un renacer. Todo, de la mano de Diego Maradona.

El artillero llegó al lobo gracias al ídolo de la albiceleste, quien lo pidió cuando asumió el banquillo. Desde entonces, le tocó vivir sus problemas físico y su fallecimiento siendo parte del plantel, uno al que nunca olvidará.

A través de sus redes sociales y después de un año y medio vistiendo sus colores, Barrios anunció que no seguirá en Gimnasia. El delantero utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo texto, donde el gran protagonista es Maradona.

Lucas Barrios deja Gimnasia con emotiva carta a Diego Maradona. Foto: Getty Images

La Pantera dedicó palabras para el ídolo, responsable de su última aventura al otro lado de la cordillera. "Gracias Diego por haberme llevado a este hermoso club y por darme la posibilidad de jugar en tu equipo. Fuiste vos quien confió en mí y me apoyo siempre en los momentos difíciles".

Barrios destacó que tras su muerte seguían sintiendo el apoyo del 10. "Desde el cielo nos seguías ayudando, era como me dijiste cuando llegué, que me iba a encariñar con la gente, el equipo... y fue así, me encontré con un elenco que tiene mucha pasión".

Es ahí que el artillero explica su salida del lobo. "Quería comunicarles por este medio a todos los hinchas de Gimnasia y a todos mis seguidores que se ha terminado mi vínculo con el club. Quería agradecer a todos los triperos por el apoyo incondicional todo este tiempo vivido, agradecer a toda la gente que trabaja en el club, utileros, masajistas, la gente de seguridad, a la gente de la cocina, kinesiologos, médicos, dirigentes, a los cuerpos técnicos que tuve y en especial a todos mis compañeros por el gran grupo que se formó".

La emotiva despedida de Lucas Barrios recordando a Diego Maradona. Foto: Instagram

Barrios también valoró el apoyo cuando se contagió de coronavirus, un periodo complejo en su carrera. "(El equipo) Siempre dando todo a pesar que en algun momento el covid nos golpeó, pero salimos adelante y dejando todo. Desde hoy soy un admirador más, desde lejos le voy a estar siempre deseándoles lo mejor".

Con 36 años, la pantera ahora tendrá que decidir cuál será el próximo paso en su carrera. ¿Buscar un nuevo club o colgar los botines? Solo él tiene la última palabra.