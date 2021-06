Deschamps pone la pelota al piso previo al debut de Francia en la Eurocopa: "Tenemos ambición, pero hay que evitar el exceso de confianza"

La selección de Francia llega a la Eurocopa 2020 como vigente campeón del mundo y favorita para quedarse con el trofeo gracias a sus potentes figuras, como Kylian Mbappé. Pese a todo, el estratega Didier Deschamps no se echa a dormir en los laureles, y asegura que irán partido a partido.

El próximo martes 15 de junio a las 15:00 horas, el combinado francés tendrá su debut en el certamen europeo ante Alemania, elenco tetracampeón del mundo, y que llega con gran ambición por despedir a su DT, Joachim Löw, con la corona del torneo.

Y a pesar de que la Mannschaft no está viviendo su mejor presente, el director técnico de Francia no se confía, y a sólo días del estreno copero puso la pelota al piso luego de ser consultado acerca de si sería un fiasco no obtener la Eurocopa:

"Enseguida se habla de fracaso. Somos campeones del mundo. Soy consciente, y los jugadores también, de nuestra fuerza. Tenemos calidad, talento, jugadores de alto nivel, pero enfrente (Alemania) también habrá de todo eso", explicó en rueda de prensa.

Deschamps agregó que "no podemos instalarnos en una situación de confort. En Francia muchos piensan que no tenemos ni que llegar al campo y ya hemos ganado. Es lo peor para un deportista de alto nivel".

"Ganar al más alto nivel es muy difícil y mantenerse es todavía más. Pero tenemos jugadores con esa ambición, tenemos que evitar que se convierta en exceso de confianza", lanzó el DT.

Deschamps no se marea con el cartel de favorito para la Euro 2020 y prefiere ir paso a paso junto a Francia.

El entrenador de Francia siguió en la misma línea, reflexionando en que "más allá de la calidad y del talento, hay otros ingredientes indispensables a nivel mental (en el fútbol), como la agresividad y la determinación".

Deschamps cerró haciendo un llamado a la mesura, y asegurando que "hay que ir superando etapas. No podemos pensar hoy en Wembley, tenemos que ir antes a Múnich y dos veces a Budapest".

La selección de Francia debutará en la Eurocopa ante Alemania, el próximo martes 15 de junio a las 15:00 horas, en el Estadio Allianz Arena de Múnich, y puedes seguir todas las alternativas en vivo junto a Redgol.