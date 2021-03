Daniele De Rossi va a la Selección Italiana como asistente técnico

#Nazionale ����



Daniele #DeRossi entra a far parte dello staff Azzurro: "Orgoglioso di iniziare un nuovo percorso in Nazionale, grazie a #Gravina e #Mancini per la fiducia"



La notizia ���� https://t.co/GQ8lEpPujR#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/jMv7ctBfLW