Daniel Passarella no está ni ahí con sus supuestos problemas: "Las malas noticias sobre mi salud me dan risa, iré al Mundial de Qatar"

Tremendo revuelo generó en Argentina hace unos días la noticia de Olé que informó de problemas de salud que vivía el legendario Daniel Passarella, donde una enfermedad neurodegenerativa lo hacía tener que salir a pasear en sus Mercedes Benz con compañía por temor a que olvidara el camino de regreso, entre otras lamentables situaciones, pero él mismo lo desmintió.

El histórico exdefensor, que es el único futbolista trasandino en la historia que ha sido campeón de dos Copas del Mundo (Argentina 78 y México 86), hizo una aparición para negar todo lo que ha circulado sobre su supuesto delicado estado de salud. Y confirmó que va a la próxima cita planetaria de la FIFA.

Passarella conversó con La Gazzetta dello Sport, y dejó en claro que no está ni ahí con las cosas que se hablan de él y se prepara para alentar a la "Sclaoneta". "No estoy enfermo, iré a la Copa del Mundo de Qatar y volveré a Florencia", lanzó.

Así, explicó que "las malas noticias sobre mi salud me dan risa. Pasé un período triste, solo eso. También me escribió Antognoni (Giancarlo, su amigo y ex compañero en la Fiorentina), yo le he dicho 'tranquilo, Daniel sigue adelante'".

Cabe resaltar igualmente que ante la tremenda polémica que desató el supuesto problema de salud del "Káiser", desde su familia tuvieron que publicar un comunicado en el que desmintieron todos los rumores.

"Ante la proliferación de diversas noticias que hablan de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o la ELA, la mujer y el hijo de Daniel Passarella se muestran dispuestos a desmentir", apuntan.

El texto, que fue difundido a través de los principales medios del otro lado de la cordillera, sigue explicando que "al mismo tiempo, aclaran que Passarella simplemente atraviesa un momento de tristeza con signos de depresión por la situación vivida durante la pandemia".