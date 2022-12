DT de Blackburn implora para que no vendan a Brereton en enero: "Irse a mitad de temporada no es buena opción para él"

El Mundial de Qatar está cerca de terminar y empezará la flamante temporada de transferencias, que se prolongará hasta fines de enero. Y en ese saco entra el jugador chileno más valorado actualmente, Ben Brereton, quien constantemente aparece en la órbita de clubes de Premier League.

Actualmente pelea los primeros puestos con el Blackburn Rovers en Championship, donde marcha tercero. Por eso el DT Jon Dahl Tomasson espera que pueda continuar en el club, a pesar de que termina contrato a mitad de año y partiría sin dejarle dinero a la institución.

"Cuando hablo con Ben, creo que está muy feliz aquí en este momento", señaló Tomasson a Lancs Live. "Para él tal vez no sea la mejor opción irse a otro club a mitad de temporada", agregó, dejando en claro que esperan contar con el ariete en la segunda parte de la temporada.

Actualmente lleva 10 goles en el torneo, por lo que clubes como el West Ham se interesan en Brereton. "Ai vienen con una cantidad muy alta, no podemos decir que no. No lo sabemos, nadie lo sabe. No siempre es la mejor opción, pero al final del día, se trata de la oportunidad", agregó el estratega.

Eso sí es tajante en manifestar que "si es una oferta baja, diremos que no de inmediato. Nunca se sabe lo que sucederá en el fútbol, me encantaría que el muchacho firmara un contrato y se quedara conmigo".

Finalmente expresó "Ben es extremadamente profesional, está haciendo todo lo posible todo el tiempo, tal como lo señalé en el verano", por lo que no está pensando en irse del club como jugador libre para negociar un mejor contrato.