En un gran lío está metido Cuauhtémoc Blanco, el ex futbolista de Club América y la Selección de México, debido a una foto que circula en la prensa azteca donde aparece con supuestos líderes narcotraficantes.

Desde el 2018, Blanco se desempeña como gobernador del estado Morelos, cargo que asumió en medio de polémicas, la que se acrecentó cuando el diario El Sol de México publicara una imagen donde aparece junto a los líderes criminales.

De acuerdo con el medio ya mencionado, en la postal aparecen Irving Eduardo Solano Vera 'El Profe', líder del Cártel Guerreros Unidos y jefe de plaza en Morelos del CJNG; Homero Figueroa Meza "La Tripa", líder del grupo criminal Los Tlahuicas y Raymundo Isidro Castro Santiago "El Ray", líder regional del CJNG en Morelos.

Según señala el periódico, la imagen fue tomada a comienzos de año del 2019, cuatro meses después de que el ex futbolista asumiera el mandato en Morelos. El material fue encontrado en el celular de Esther Yadira Huitrón Vázquez, alias "La Jefa", una de las líderes de Guerreros Unidos en el sur de Morelos, quien fue detenida en un operativo el pasado 6 de noviembre

Blanco salió a defenderse de esta acusación, indicando que "yo no soy de ningún delincuente, ni pacto con delincuentes". Además, agregó que "yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 %. La gente que me conoce sabe cómo soy".

Sobre la imagen, "Cuau" indicó que "esa fotografía la tomé como una más de las que he tenido con la gente que me sigue como ex futbolista y gobernador, y me voy a seguir sacando fotos. Yo voy a seguir trabajando para la gente y para que el estado esté bien".