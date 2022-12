El Mundial de Qatar está por terminar. La selección argentina ya aseguró su paso a la final y espera a su rival, el que se definirá este miércoles entre Francia y Marruecos, para definir la cita planetaria este domingo 18 de diciembre. Sin embargo, el calendario no da respiro y la pelota no para. Luego de la Copa del Mundo, el fútbol se retomará en las grandes ligas europeas en lo que resta del año.

En el caso de Inglaterra, la EFL Cup, una de las copas nacionales junto a la FA Cup, será la que primero se robará las miradas ya que tendrá un choque trascendental entre el Manchester United y el Burnley el miércoles 21 de diciembre. El United no contará con Lisandro Martínez, que está con la Albiceleste en Qatar.

Al día siguiente, el jueves 22, se enfrentará el Manchester City ante Liverpool. Ambos equipos llegan con bajas debido a los jugadores que están en el Mundial, como es el caso del City con Julián Álvarez. De igual manera, Guardiola y Klopp volverán a verse las caras.

Luego de Navidad, el lunes 26 comenzará la fecha 17 de la Premier League. Días después, entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, se disputará la jornada 18 con el Aston Villa del Dibu Martínez para inaugurar el 2023.

En España, la Copa del Rey tendrá los primeros encuentros post Mundial con el Sevilla el 21 de diciembre y el Atlético de Madrid al día siguiente. Mientras que la Liga retomará la fecha 15 entre el 29 y el 31 de diciembre. De hecho, el Betis de Manuel Pellegrini chocará el 29 con el Athletic, pero el Ingeniero está complicado debido a las bajas de su plantel.

Guido Rodríguez y Germán Pezzella, jugadores del Betis, son parte del plantel de la selección argentina, por lo que, luego del Mundial tendrán once días de vacaciones lo que no les permitiría llegar para el primer encuentro del cuadro español. Además, no son las únicas bajas del equipo, ya que Pellegrini no contará con los lesionados Paul Akouokou, Édgar González y Juan Cruz, quien sigue complicado por la lesión sufrida en la gira del Betis con Colo Colo y River Plate.

Por otro lado, en Francia también despedirán el 2022 e iniciarán el año con mucho fútbol. Entre el 28 y el 29 de diciembre se disputará la fecha 16, en donde destaca el partido del PSG contra Estrasburgo el 28. Mientras que, el Marsella de Alexis Sánchez se medirá ante el Toulouse el jueves 29 de diciembre.

Los que sí tendrán un poco más de descanso son los jugadores de la Serie A y de la Bundesliga. Los italianos vuelven el 4 de enero a su competencia, mientras que los germanos deben esperar hasta el 20 de enero, debido al receso invernal.