El TRI se juega este miércoles los pasajes a octavos de final de Qatar 2022, de no lograrlo rompería un récord de 44 años.

Este miércoles la selección de México se juega su última opción de seguir con vida en Qatar 2022, los aztecas deben vencer a Arabia Saudita y esperar que se de ciertos resultados en el duelo entre Argentina y Polonia, dos países que coincidentemente estuvieron en la última decepción del TRI en la fase de grupos de una cita planetaria.

¿Cuándo fue la última vez que México quedó fuera de octavos de final de un Mundial?

La última vez que la selección mexicana quedó fuera de una fase de grupos fue hace 44 años, en el marco de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Argentina 1978, donde el TRI comandado en ese entonces por José Antonio Roca perdería ante Túnez por 3-1, Alemania Federal por 6-0 y ante Polonia en la última jornada por 3-1.

Finalmente, el cuadro mexicano quedaría en ese certamen planetario como colista absoluto sin unidades, siendo superado por Túnez, también eliminado con 3 puntos, Alemania Federal (4) y Polonia (5).

Desde aquella oportunidad el seleccionado de la CONCACAF –no disputó el Mundial de 1982- ha pasado en todas las ediciones de la Copa del Mundo a octavos de final, llegando incluso a cuartos, como aconteció en la edición donde fueron locales en 1986.

¿Qué resultados necesita México para clasificar a octavos de Qatar 2022?

Los aztecas para avanzar a octavos de la cita planetaria deben sí o sí derrotar a Arabia Saudita y por una diferencia mínima de tres goles, no obstante, eso no es todo, ya que dependen de otros resultados para saber si clasifican o no a la ronda de dieciséis.

Ya que, de ganar Polonia a Argentina, el seleccionado mexicano avanzará de manera directa a octavos de final, en caso contrario, si los trasandino suman de a tres o incluso empatan ante los polacos, los aztecas deben derrotar de manera abultada a los árabes, considerando que al día de hoy tienen una diferencia de gol de -2, contra los +2 de los europeos.

¿Cuándo juegan México vs Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022?

México juega contra Arabia Saudita este miércoles 30 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Lusail.