La temporada de Cristiano Ronaldo con el Manchester United pasó de ser un regreso soñado a una pesadilla, ya sin oportunidades de levantar ningún título y con todo muy cuesta arriba para clasificar a la siguiente Champions League, situación que se agravó tras caer 1-0 ante Everton en la Premier League.

Pero eso no fue, ni de cerca, el momento más complicado para el portugués pues se pudo ver un video en el que se retiraba del terreno de juego cuando varios aficionados de equipo londinense, que era local, lo grababan y el histórico goleador tomó uno de los celulares y lo mandó con violencia hacia el suelo.

Incluso, el lusitano usó sus redes sociales para excusarse. "Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos enfrentando. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", escribió en Instagram.

Sin embargo, esto no sería suficiente para terminar el tremendo problema e inclusive la policía está investigando al futbolista, según informa el diario The Sun. "Podemos confirmar que están llevando a cabo una investigación luego de un incidente en el partido #EVEMAN en Goodison que involucró a un jugador mientras salía del campo y hablará con todas las partes involucradas", indica el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Las consecuencias podrían seguir para Cristiano Ronaldo pues inclusive Manchester United, según Daily Mail, abrió una investigación interna para determinar algún posible castigo para su estrella.