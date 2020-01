Copa del Rey: Barcelona de Arturo Vidal y Eibar de Fabián Orellana se medirán ante equipos de Segunda División B

La Federación Española de Fútbol realizó el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El Barcelona de Arturo Vidal y el Eibar de Fabián Orellana ya conocen a sus rivales en la próxima ronda.

El Barça chocará ante el UD Ibiza, club perteneneciente a la Segunda división B española (tercera categoría), mientras que los Armeros se medirán contra CD Bajadoz, elenco que también pertenece a la Segunda División B.

Otros emparejamientos destacados son el Unionistas vs Real Madrid, UD Logroñés vs Valencia y el Atlético de Madrid vs Cultural.

Emparejamientos de Copa del Rey

Los partidos de ida se disputarán los días 21, 22 y 23 de enero a partido único en el campo del equipo de menor categoria en dos franjas horarias (19.00 y 21.00 horas de España).