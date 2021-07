Kuscevic se sacó un portuñol de lujo para ofrecerse como espía de la Católica: "Lo que necesite Palmeiras para ganar, lo diré"

Universidad Católica tiene un duro desafío esta tarde en Copa Libertadores, cuando desde las 18-15 horas reciba al Palmeiras en San Carlos de Apoquindo, por la ida de los octavos de final del torneo continental.

Encuentro muy especial para Benjamín Kuscevic, quien el año pasado dejó a los cruzados para ir a jugar al Verdao, donde logró coronarse campeón de la Libertadores, luego de vencer al Santos en la final que se jugó en el Maracaná.

Por lo mismo, el central contó en un portuñol que le envidiaría hasta Severino Vasconcelos que "siempre es bueno estar acá, tenía muchas ganas. Va a ser un juego muy fuerte y voy a estar muy feliz de volver a mi estadio, donde jugué toda mi vida"

Aseguró que el contacto con sus ex compañeros es algo constante. "Estoy hablando con ellos todo el tiempo, siempre por WhatsApp. Pero verlos de nuevo va a ser bueno, no los veo hace seis meses. Hablamos del partido y todo eso".

����✈️����

Com a presença do chileno Kuscevic, estamos em Santiago para o jogo de ida das oitavas da @LibertadoresBR! ��#AvantiPalestra #AlmaECoração pic.twitter.com/ibvLMWZ9S4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 14, 2021

Finalmente, comentó que si el cuerpo técnico le pide datos, no tiene problemas en ser el espía de la UC. "Conozco a todo el equipo, a cada uno de ellos y al cuerpo técnico. Así que todo lo que necesite Palmeiras para ganar, voy a estar dispuesto a decírselo", cerró.

Kuscevic no asoma como titular en el Verdao, elenco donde no ha logrado jugar muchos minutos. Este año solamente ha disputado dos encuentros en el Brasileirao, en las once fechas que se han jugado.