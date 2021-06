Neymar y su intento por boicotear la Copa América llamando a todos los capitanes de las selecciones

En Brasil la realización de la Copa América sigue levantando polémica, especialmente luego que los líderes de la selección pentacampeona dieran a conocer su posición de no jugarla, algo que ha sido afirmado tanto por su entrenador Tite como por el capitán Casemiro en sus más recientes declaraciones.

Pero más allá de las apariciones públicas, también hay intentos para no jugarse la competición y según el diario Globoesporte, Neymar fue uno de los grandes impulsores al comunicarse con gran parte de los capitanes del resto de selecciones para acercar posiciones sobre un posible boicot.

Sin embargo, el crack del PSG no encontró mayores respuestas positivas por parte de sus pares y así lo reporta el medio. "El movimiento de jugadores de la selección brasileña para boicotear la Copa América no encontró eco en otras delegaciones que compiten en las eliminatorias y seguirán reuniéndose más tarde", afirmaron.

Los líderes del resto de equipos dieron sus argumentos para no seguir la propuesta de Neymar. "Especialmente aquellos que tienen jugadores que juegan en el fútbol local y ven la competencia no solo como un escaparate, sino también como una posibilidad de grandes premios, no ven posibilidad de desistir de la disputa", añadieron.

Entre tanto, la Copa América sigue en pie y Brasil por ser anfitrión deberá disputar el partido inaugural frente a Venezuela el próximo domingo 13 de junio. Antes, este martes, cerrará su doble jornada por las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay luego de su victoria 2-0 sobre Ecuador.