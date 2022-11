El ex Real Madrid anotó uno de los goles más importantes de su carrera ante Estados Unidos, en el retorno mundialista de Gales tras 64 años.

En la previa a la Copa del Mundo, ya se podía ver lo mucho que estaba disfruntando Gareth Bale de participar por primera vez de esta competencia. El actual jugador de Los Ángeles FC había señalado que los anteriores Mundiales no los veía porque "era decepcionante pues no jugaba Gales".

Sin embargo, tras el logro histórico de retornar a los galeses a este torneo luego de 64 años, el jugador de 33 años se había sacado una espina en su carrera que otros históricos jugadores galeses jamás pudieron saldar, como Ryan Giggs, Gary Speed o Craig Bellamy.

Pero al jugador todavía le faltaba un paso importante: convertir en Qatar. Sin embargo, esa anotación no se hizo esperar demasiado y el ex Real Madrid convirtió cuando se cerraba (82') el primer partido de los galeses en el Mundial. De penal, Bale rescató un empate para Gales ante Estados Unidos.

Sin duda, uno de los goles más importantes en la carrera del jugador. Y es que pese a los goles en las finales de Champions League, el propio Bale había señalado que anotar con Gales en un torneo como este significaba un logro gigante en su ya muy destacada trayectoria.

¿Revancha?

Además, para Bale las últimas temporadas han sido tremendamente complicadas a nivel clubes. Solo la Selección ha venido en su rescate en un período en que, en un año y medio, solo ha jugado 20 partidos entre su último tramo con el Madrid y su actual club en la MLS.

Bajos números que, incluso, pusieron en duda su presencia en este torneo. Sin embargo el técnico, Robert Page, lo respaldó de gran forma y decidió convocarlo pese a las dudas que generaba su nivel.

De hecho, cuando todavía no estaba definido su traspaso del Madrid a Los Ángeles, el propio Page señaló que “es una vergüenza. Lo que pasa allí es espantoso, pero ese hombre tiene una fuerza mental que no he visto antes. Es el tipo más positivo que se puede conocer”.

E incluso en Los Angeles, donde tampoco ha tenido un puesto de titular indiscutido, el propio adiestrador galés se ha encargado de llamar al club norteamericano para solicitarles que Bale sume más minutos. Algo que, en la previa del Mundial, no tuvo gran respuesta.

Sin embargo, en el debut Bale se encargó de demostrar que su carrera sigue vigente pese a incluso rumores de un posible retiro tras este torneo. Algo que se podría definir en las próximas semanas. Por ahora, Bale solo buscará festejar su revancha.