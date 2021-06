Reinaldo Rueda saca pecho por triunfo de Colombia: "Esa fantasía que tienen los jugadores con talento marcó la diferencia"

Reinaldo Rueda dejó en el olvido su irregular rendimiento con la selección chilena y todavía no sabe de derrotas al mando de Colombia. Este domingo el elenco cafetalero se impuso por 1-0 ante Ecuador en el debut de Copa América y sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

El ex DT de la Roja no lo pasó bien en el partido, pero fue una jugada de laboratorio la que les terminó entregando la victoria. Edwin Cardona anotó un golazo preparado con Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja, dejando noqueados al Tri.

Tras el partido Rueda conversó con los medios y sacó pecho por lo ocurrido en la cancha con sus dirigidos. "Hoy creo que esa creatividad, esa fantasía que tienen los jugadores con talento marcó la diferencia".

Rueda no conoce la derrota desde su regreso a Colombia. Foto: Getty Images

El ex técnico de la Roja destacó que el gol nace de algo preparado antes pero que no estaba en planes para este duelo. "Se comunicaron Edwin y Juan Guillermo, la elaboraron. No la hemos trabajado en las últimas 48 horas, las trabajaron antes del segundo juego de la eliminatoria (Argentina)".

"La entrega, el compromiso, la mística colectiva, el compromiso que hay con ellos mismos y con el país. Cada uno de ellos aporta su talento para hacer fortaleza en este equipo", agregó.

Finalmente Rueda recalcó que este nivel puede ayudar a los cafetaleros a dar la pelea rumbo a Qatar. "La Selección Colombia hizo un juego inteligente. Importante aprovechar estos 20 días para conocer mejor a los jugadores y que esto nos marque el camino de lo que será la Copa América y las Eliminatorias".

Con tres puntos en el bolsillo, ahora Colombia espera por su próximo rival: Venezuela. Por ahora comparten el liderato del Grupo A con Brasil.