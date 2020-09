Claudio Bravo se sincera: "En mi casa no existe el jugador de fútbol, no hay guantes, no hay balones, no hay fotos mías en las paredes"

Claudio Bravo debutó oficialmente con la camiseta del Betis el fin de semana en el triunfo de su equipo ante el Alavés en calidad de visitante.

El chileno dejó buenas sensaciones y en entrevista con el sitio oficial de su club, no sólo habló de lo que ocurre en la cancha, también se abrió a contar intimidades como que no existen fotos suyas de futbolista en su casa.

"Soy jugador de fútbol en las instalaciones, el día a día y en mi trabajo, pero en mi casa no existe jugador de fútbol, no hay balones de fútbol, no hay guantes, no hay fotos mías en las paredes", confesó.

El bicampeón de América agregó que "no me gusta esa sensación de que me vean como jugador de fútbol en mi casa".

Otra cosa interesante en la entrevista que dio Claudio Bravo, es que es de la idea de no obligar a sus hijos a mirar sus partidos.

"Me gusta que mis hijos me vean como una persona normal, común y corriente, tampoco les obligo a que vean los partidos, que me acompañen al estadio, trato que en mi casa sea normal, vivamos normales y no en la burbuja que genera el fútbol", cerró.