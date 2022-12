Manuel Pellegrini constantemente hace rotar en Betis a sus dos arqueros más importantes, debido a que Claudio Bravo y el portugués Rui Silva compiten constantemente para ser el portero de los andaluces. Un asunto que el meta europeo analizó en una entrevista con el medio norteameticano Breaking the Lines.

"Con Bravo hay una batalla saludable, ya que cada uno de nosotros tiene un enorme respeto el uno por el otro. Siempre trato de aprender de él, ya que es un referente para mí", confesó Rui Silva, que tiene 11 años menos que el capitán de la Roja.

Luego agregó humildemente que "quiero crecer, sé que para hacerlo hay que aprender de los mejores y, como Bravo es uno de los mejores, quiero seguir aprendiendo de él", dejando en claro que hay una excelente relación entre ambos.

"Siempre observo su forma de liderar, de entrenar, de competir. Aun con los 39 años que tiene, sus ganas de jugar y de competir son muy grandes", sostuvo por la perseverancia que muestra constantemente el formado en Colo Colo en los entrenamientos.

De hecho el portugués asegura que, a diferencia de otros jugadores, no se ha "achanchado" en buen chileno. "Mucha gente llega a los 35 y ya no tiene esas ganas de seguir compitiendo al más alto nivel. Estas cosas son gratificantes para mí y por eso siempre trato de aprender de él", agregó.

Sobre Manuel Pellegrini confesó que es un buen entrenador, aunque no lo pone como el mejor de su carrera. "Diego Martínez (su ex DT en Granada) es sin duda el mejor entrenador que he tenido. Se arriesgó conmigo en un momento crucial y gracias a él estoy donde estoy ahora. Se arriesgó conmigo cuando no jugaba, prácticamente, llevaba año y medio sin competir nada. Había jugado cinco partidos, estaba desmotivado y contemplaba irme del Granada. Él lo evitó", comentó.