Claudio Borghi analiza la transformación de Lionel Messi en Argentina: "Ya no puede tener la pelota todo el tiempo"

A la hora de hablar de Lionel Messi en la Copa América 2021, los más osados aseguran que han visto la mejor versión del crack del Barcelona con la camiseta de Argentina. Sin embargo, los expertos toman con pinzas tal aseveración.

Es el caso de Claudio Borghi, quien en la antesala del choque de los trasandinos ante Colombia analiza el presente de La Pulga en diálogo con La Redgoleta de RedGol. "Antes era todo Messi, dársela a él y ver qué hacía", asegura el campeón del mundo en México 86.

"No sé si el mejor Messi. Creo que hace diferencias importantes siempre, pero hay que ver alternativas. Lo que sí tiene Argentina de bueno, que no tenía hasta hace poco, es una columna vertebral. Y cada vez que Messi deja de funcionar, esa columna vertebral mantiene al equipo", asegura.

Según el Bichi, "cuando Messi hace la diferencia, evidentemente se benefician todos. Antes era todo Messi, dársela a él y ver qué hacía. Hoy ya (Rodrigo) De Paul se está animando un poco más, (Giovani) Lo Celso, Nico González se están animando a tener la pelota en momentos complejos y eso es una mejora", valora.

Borghi puntualiza cuál ha sido la mutación de Messi en esta Copa. "Yo no creo que sea mejor que en otros momentos. Es un jugador que ya tiene 34 años, no puede tener la pelota todo el tiempo ni correr todo lo que corría antes", subraya.

"Incluso lo veo más cooperador en defensa que lo que era antes, pero también sabe que no puede mantener sólo un equipo 90 minutos con algunas cosas", sentencia Borghi, que en Argentina fue campeón al mando de Argentinos Juniors y Boca Juniors.

Argentina confía en Lionel Messi para el duelo ante Colombia por semifinales de la Copa América

Borghi destaca a Scaloni y Nicolás González



En el desarrollo de la Copa América, Claudio Borghi se detiene para analizar al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, quien vive su segunda Copa América pero parece haber obtenido la aprobación de los hinchas albicelestes.

"La gente con la que hablo no está 100 por ciento contenta con lo que está pasando. Pero Scaloni tuvo momentos medio complicados, fue interino, después lo confirmaron, se animó a estar y eso tiene mucho valor", explica el ex mediapunta.

"Scaloni hoy es el técnico nacional y tiene que representar no solamente a la selección si no que también al fútbol argentino. Si las cuentas son buenas, esos técnicos siguen vigentes y con el apoyo de todo el mundo", sentencia.

La selección argentina quiere volver a ganar la Copa América después de 28 años

De todas maneras, el Bichi entiende que "acá es muy injusto, porque cuando funciona bien es mérito de todos y cuando no funciona mal es culpa del entrenador. Hay que ser un poquito más coherente en eso y darle todo el apoyo a Scaloni, de que pueda seguir, trabajar y proyectar lo que pueda pasar con muchos jugadores".

Además Borghi tuvo palabras para el jugador al que le asigna una mejor aparición en la Copa América, el delantero Nicolás González, con quien le une un vínculo especial a partir de su origen como futbolista.

Nicolás González no ha podido anotar, pero ha dejado una buena impresión con Argentina en la Copa América 2021

"Nico González es jugador de Argentinos Juniors, del club donde me formé. Estuve charlando con él hace unos años, cuando todavía estaba en Argentinos, y es un chiquito de mucho sacrificio", destaca el entrenador.

"Él nació en Escobar, una ciudad que está bastante lejos de Paternal y el viaje es realmente agotador y largo, porque es una ciudad muy grande. Y él me hablaba del esfuerzo que hacía día a día para llegar, que le costaba muchísimo, no solamente en tiempo si no que económicamente", recuerda el Bichi.

"Su pasada a Alemania y su posible venta a Fiorentina es muy interesante, porque es un chico que tiene unas ganas tremendas. No ha hecho todos los goles que ha tenido, pero ha tenido una buena copa", reflexiona el estratega.

"Se pierde goles y sin embargo sigue jugando. ¿Por qué sigue jugando si se pierde goles? Bueno, porque se fabrica las posibilidades de goles. Aquí en Chile es para sacarlo y no ponerlo nunca más. Esas son cosas que cambiar en la visión del fútbol", completa.