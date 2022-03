Este domingo 20 de marzo es un día para quedarse en casa por la gran oferta de fútbol que hay y uno de los tremendos partidazos que hay es el Clásico que enfrentará a Real Madrid contra Barcelona por La Liga, pero lastimosamente uno de los mejores futbolistas de ambas plantillas, si no el mejor, no estará presente pues Karim Benzema es baja confirmada.

El francés, que vive un momento extraordinario de forma con los merengues, había encendido las alarmas sobre el final del compromiso ante Mallorca del que se retiró del campo con una evidente molestia muscular que rápidamente puso en duda su presencia para el duelo frente a los blaugranas.

De hecho, el atacante no se entrenó en la última sesión por lo que quedó totalmente descartado y así lo explicó el entrenador Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa. "Nunca hemos arriesgado, tampoco en París, donde podía jugar. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado, siente un poco de molestia", puntualizó.

El Gato es vital para los planes de los blancos y se ha crecido en los duelos contra los azulgranas pues ya ha marcado 11 goles en estos compromisos, su cuarta mayor víctima, mientras que suma 10 asistencias. Otra mala noticia es que Ferland Mendy tampoco estará disponible.

Ancelotti, además, tuvo tiempo para alabar al rival. "La identidad del Barcelona nunca cambia, tiene su estilo de juego muy claro. Xavi encarna muy bien este estilo, lo está haciendo muy bien, el equipo ha mejorado mucho y está en una buena dinámica. Es un equipo completo, que juega muy bien", indicó.