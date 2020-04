Chicharito en llamas: "Me sorprende ganar millones de dólares cuando médicos y científicos no ganan nada"

Uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol mexicano en la actualidad es Javier Hernández, más conocido como el Chicharito. El delantero ha acumulado una enorme fama por sus pasos por grandes equipos europeos como el Manchester United y el Real Madrid.

Sin embargo, su vida de futbolista no lo priva de ver la desigualdad que existe en la sociedad en medio de la pandemia del coronavirus. En conversación con Mediotiempo, el ariete emitió una potente reflexión: "Me sorprende ganar millones de dólares como futbolista mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del coronavirus no ganan nada".

"Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que está tratando de encontrar la cura contra algo que está parando el mundo no está ganando nada, económicamente hablando", añadió.

Chicharito es el máximo goleador histórico de la selección de México con 52 tantos

Por último, el Chicharito trató de ver el lado positivo a la pandemia: "Ojalá que todos esas personas que están en niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos".