Chelsea vs Everton | Día, hora y canal para ver en vivo a los Blues contra los Toffees por la fecha 12 de la Premier League

Es un muy buen momento para los dirigidos por Frank Lampard. Los Blues de Londres han tenido una muy buena temporada. Ayer cerraron su grupo de la Champions League tras un empate de local ante el Krasnodar para terminar la primera fase en calidad de invicto con 14 goles anotados y tan solo dos en contra.

Pero el siguiente desafío es mantenerse en los primeros puestos de la Premier League, donde el Chelsea ha dado que hablar. No solo están en los puestos de clasificación a copas internacionales, los de Lampard pueden ir por el título. En este momento se encuentran en la tercera casilla con 22 puntos. Los punteros, Tottenham y Liverpool, cuentan con 24 puntos. La diferencia es poca y el Chelsea es candidato.

El escenario del Everton no es positivo. Los dirigidos por Carlo Ancelotti no han mantenido el nivel que los caracterizó en el inicio de la temporada. Los Toffees en un momento lograron 5 triunfos seguidos y se encontraban en lo más alto de la tabla. Pero una baja de rendimiento con un partido ganado de los últimos cinco tiene al equipo de James Rodríguez en la novena posición.

Ambos equipos tienen mucho por jugar, el Chelsea para seguir en la parte alta de la tabla y el Everton para intentar escalar y meterse por lo menos en puestos de Europa League.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Chelsea vs Everton ?





El partido del Chelsea vs Everton será el sábado 12 de diciembre a las 17:00 horas de Chile.

El Everton de James Rodríguez no levanta cabeza. Han ganado uno de sus últimos cinco partidos. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver Chelsea vs Everton?





El partido será transmitido a través de ESPN. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



Online: ¿Se puede ver el partido de Chelsea vs Everton vía streaming y en vivo?



Si quieres disfrutar del encuentro a través de plataformas digitales, puedes hacerlo mediante ESPN Play.