Charles Aránguiz no se recupera y es baja en el Bayer Leverkusen para Europa League

Bayer Leverkusen está ilusionado con avanzar en Europa League. El equipo de las aspirinas venció por 2-1 al Porto en la ida de los dieciseisavos de final del torneo y este jueves va por asegurar la clasificación en Portugal.

Eso sí, el conjunto alemán tendrá una sensible baja para este compromiso. Se trata de Charles Aránguiz, quien arrastra problemas por un resfrío del cual no se ha recuperado y no podrá estar mañana.

La situación fue confirmada por su técnico Peter Bozs, quien señaló que "Aparte de Kevin Volland (lesión en el tobillo) y Charles (enfermedad), todos están disponibles".

El duelo entre el Porto y Bayer Leverkusen está programado para este jueves a partir de las 14:55 horas en el Estadio Dragao.