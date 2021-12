Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la la Champions League, con el cruce entre el Real Madrid y el PSG como uno de los más atractivos.

Sergio Ramos, quien fue capitán de los merengues, volverá al Santiago Bernabéu con la camiseta de los parisinos, algo que él mismo reconoce será especial.

Sobre el sorteo repetido, señaló: "Cuando he llegado en el avión era el United, que es un equipo que me molaba y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento pero volver al Bernabéu es motivo de alegria... no pude tener una despedida por culpa del covid".

"El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG", añadió.

Sobre su momento en el PSG, comentó: "He vuelto a tener ilusión por ganar de nuevo. Me costó más la adaptación fuera, el encontrar una casa para mi familia. En el vestuario todo ha sido más fácil. Nasser, Leonardo y Pochettino me lo han puesto muy sencillo. La plantilla es un grupo formado por auténticos cracks y es fundamental llevarse bien y eso es así. Me han recibido muy bien".

Respecto de las lesiones, indicó: "Ha sido duro, diferente de lo que he vivido en mi carrera. Siempre me habían respetado las lesiones. Volver a sentirme jugador es lo importante. Muchas horas de oscuridad, soledad, pero me ha servido para superar retos. Me ha servido para saber quiénes estaban de verdad y quienes no. Habrá Ramos para rato. La familia ya está muy adaptada. Vuelvo a sonreír, a competir de nuevo".

En cuanto a un posible regreso a la selección, aclaró: "Quiero volver a jugar con regularidad y luego ya será Luis Enrique el que decida. Claro que quiero volver a la selección".

Finalmente, dijo que no quiere que Mbappé llegara al Madrid: "No me gustaría, quiero estar rodeado de los mejores y Kylian es una pieza clave, en el PSG actual y en el futuro, no se sabe qué puede pasar pero quiero a Kylian en mi equipo".