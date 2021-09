Este martes el PSG recibe al Manchester City en el Parc des Princes por la segunda fecha del Grupo A de la Champions League.

Los parisinos se enfrentan al equipo de Guardiola con un clima enrarecido en el camarín, luego de queKylian Mbappé fuera captado enjuiciando a Neymar tras salir reemplazado en la última victoria ante el Montpellier en la Ligue 1.

"Este pendejo no me pasa el balón", le dijo el francés a su compañero de equipo, Gueye, en el banco de suplentes.

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, se refirió a esta situación en rueda de prensa: "Son chicos muy buenos. Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas. Son competidores, quieren ganar, quieren marcar y ayudar al equipo. Hoy estuve hablando con ellos individualmente".

"Ellos también han hablado y han entrenado juntos y se han reído. Por más que haya esos pequeños roces que puedan a veces crear una onda expansiva que parece muy grande, insisto en que es un ruido externo que dentro no es nada”, añadió.

Luego, insistió: “Desde que llegué al club, no vi una relación tan especial como la de Neymar y Mbappé. Se llevan muy bien, nada ha cambiado. En el terreno de juego todos queremos marcar y dar asistencias".

“Hay un buen ambiente. Somos un club especial que actúa de forma diferente y por eso hay situaciones especiales que no se dan en otros equipos, pero hay un buen equilibrio”, afirmó.

Pochettino también habló del progreso de Lionel Messi tras su lesión y del tiempo que ha necesitado para adaptarse: "Nunca confirmo el equipo. Pero Messi está progresando muy bien. Creo que mañana estará en la convocatoria".

"Estamos hablando del mejor jugador del mundo... Pero es una persona. Necesita adaptarse al club, adaptarse con su familia, a la cultura. Dejad a la gente trabajar, que se adapte, que se sienta como en casa. Ha pasado 20 años en Barcelona, donde se sentía en casa", agregó.

Finalmente, sobre el Manchester City, señaló: "La Champions es un sueño no una obligación. Todos buscamos consolidarnos y ser el mejor de Europa. Para eso se necesita inversión, no voy a ser hipócrita, pero también hace falta mucho trabajo, paciencia y tiempo y nosotros somos un equipo en construcción. Esto es una realidad, no es ninguna opinión. El City está más adelante en ese proceso que nosotros, pero en un partido de fútbol cualquier cosa puede pasar. Buscaremos contrarrestar su forma de atacar agigantando nuestras virtudes”.