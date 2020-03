César Luis Menotti: "No me pareció correcto este tema que se instaló respecto de rebajarles los sueldos a los futbolistas"

Alejado de la banca de entrenador, César Luis Menotti asumió el cargo de director de Selecciones Nacionales de Argentina, y sin perjuicio de eso, sigue escribiendo columnas para diarios europeos, esta vez en Sport.

"El fútbol hoy en día debe implicarse en ayudar a la sociedad. No es tiempo de organizar el fútbol, sino de organizarnos ahora para defender la vida, porque la situación actual en el mundo por la expansión de la pandemia de coronavirus no admite ningún otro debate hasta que esto termine", aseguró.

Menotti además fijo su posición en el tema de rebajas de sueldos para los futbolistas. "Por eso no me pareció correcto este tema que se instaló respecto de rebajarles los sueldos a los futbolistas. A mí particularmente no me interesa cuánto gana Joan Manuel Serrat por ejemplo, porque me hace feliz cuando sube a un escenario, canta y da los mensajes que da. Me parece bien que se busquen los caminos para hacer sostenible económicamente al club. Lo que cuestiono es si hace falta hacerlo público ahora", afirmó.

Agregando que "me gusta que los futbolistas y los deportistas se involucren ayudando, brindando mensajes para concientizar a la población o dando apoyo económico. Me parece bien que el jugador mande mensajes de alegría o que lo hagan otros deportistas como Rafael Nadal o Emanuel Ginóbili".