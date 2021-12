Celtic vs Real Betis | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo al cuadro de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo

El Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini finaliza su participación en la fase de grupos de la UEFA Europa League, visitando al Celtic de Escocia.

El equipo de los chilenos vive un presente brillante, donde en La Liga de España se encuentra en el 3° lugar con 30 puntos. El fin de semana dio el golpe a la cátedra y derrotó como visitante en el Estadio Camp Nou al Barcelona de Xavi Hernández. Juanmi Jiménez en el minuto 79 anotó el 1-0 definitivo, con lo que dieron una clara demostración de lo que están hechos.

En el triunfo sobre los Culé, nuevamente no fue considerado Claudio Bravo. El arquero sufrió una molestia jugando ante Ferencváros el pasado 25 de noviembre, desde lo cual no ha regresado al terreno de juego. En muy probable que no llegue a el partido frente a los escoceses. Mientras, el portugués Rui Silva ha tenido una buena actuación bajo los tres palos del Real Betis.

Los sevillanos ya se encuentran clasificados a la siguiente ronda de la UEFA Europa League como segundos y sin posibilidades de alcanzar al líder Bayer Leverkusen. De esta forma, tendrán que enfrentarse a los equipos que queden eliminados de la Champions League para llegar a octavos de final.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Celtic vs Real Betis?



Celtic vs Real Betis juegan este jueves 9 de diciembre a las 17:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Celtic vs Real Betis?



El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Celtic vs Real Betis?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.