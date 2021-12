La Liga de España está imperdible y sobre todo para el Real Betis, que se ilusiona en la tabla y este sábado visitará al Barcelona en el Camp Nou por la fecha 16 del torneo español.

Y el Betis tiene todo para sorprender en su visita a Cataluña con una motivante quinta posición con 27 puntos, a nada de entrar en la zona de Champions League. Dirigidos por Manuel Pellegrini, el cuadro de Sevilla ha tenido una temporada tremenda que lo tiene protagonizando La Liga.

Por el lado del Barça, que viene con toda una reestructuración tras la llegada de Xavi Hernández a la banca azulgrana, se ubican séptimos con 23 puntos, pero un partido menos que los béticos.

Si bien están lejos del liderato, puesto que tiene al Real Madrid como cómodo puntero, la apuesta de los culés es seguir en alza para competir hasta la última fecha.

Las noticias para la visita en la previa eso sí no son buenas, ya que Claudio Bravo fue descartado y no está en la citación del Betis. El portero de La Roja tuvo una pequeña molesta hace una semana por Europa League y no jugó en los dos últimos partidos. Si bien no se ha informado de una lesión, será una baja importante en los hombres del Ingeniero.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Betis?



Barcelona vs Real Betis juegan este sábado 4 de diciembre a las 12:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Barcelona vs Real Betis?



El partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Barcelona vs Real Betis?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.