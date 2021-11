Xavi Hernández ya tuvo su semana de estreno como técnico del Barcelona tanto en La Liga de España como en la UEFA Champions League. En sus primeros dos encuentros, el técnico sumó un triunfo ante el Espanyol y un empate ante el Benfica, sacando cuatro de seis puntos posibles.

El mal momento que se vivió con Ronald Koeman en la hinchada Blaugrana comienza a quedar en el olvido, aunque aún hay mucho por mejorar. Así lo reconoció el propio entrenador, quien habló en conferencia de prensa previo al duelo de este sábado ante el Villarreal.

"Estoy muy contento con la reacción del equipo, estamos ganado muchos duelos, estamos presionando bien. Pero creo que en ataque tenemos que atrevernos más. Tenemos a jugadores de perfil que van por dentro muy jóvenes y se tienen que atrever más. A mí me pasaba a su edad. Quieres asegurar el pase. Pero hay gol, lo veo en el entreno. En el Barça no basta con hacer lo correcto, hay que apuntar al 10", lanzó.

El técnico reflejó esto con lo hecho ante el Benfica, donde lelgaron con claridad en apenas tres ocasiones. "Más que gol falta enviar el balón por dentro en los últimos metros. Si no lo intentas, no metes gol. A mí me pasaba. No pasa nada por perder el balón, ya lo recuperaremos".

Por otro lado, recalcó que Nico, Gavi y Pedri tienen condiciones para destacar mucho más. "Todos estos jugadores tienen perfil de llegar al área, marcar goles... Yo no tenía ni la velocidad, ni la potencia ni la fuerza como ellos. Tienen más condiciones ofensivas. Yo me siento más reflejado con Busquets. Es un futbolista que lo entiende todo, que es lo que intentaba hacer yo".

Ruega para tener a Ansu Fati ante el Bayern Múnich

Ansu Fati regresó de su grave lesión semanas atrás, pero le ha costado ponerse a punto dentro de la cancha. Sin embargo, para Xavi es fundamental que el delantero se recupere para la última fecha de la fase de grupos la Champions League, donde se juegan su opción de clasificar. "Va muy bien, tiene buenas sensaciones. Ha empezado a correr. Tenemos que ir con cuidado, ya veremos si nos arriesgamos contra el Bayern".

Finalmente Xavi adelanto lo que será el duelo ante el Villarreal. "Sería muy importante ganar en un campo difícil y contra un rival directo. El Villarreal luchará por la Champions. Estamos en una situación de urgencias, hay que ganar cada partido. El objetivo es ese. La idea es ir a ganar los tres puntos. Veremos el resultado".