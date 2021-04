Faustino Asprilla elige a un DT chileno como el peor de su vida: "Lo más malo que tuve en mi carrera fue tener a este señor como entrenador"

Uno de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos es Faustino Asprilla, quien tuvo una larga carrera, pasando por Europa, México y hasta Chile.

El ex goleador de Universidad de Chile conversó con ESPN, donde analizó su carrera, recordando una anécdota que le tocó vivir con el entrenador nacional Carlos Reinoso, a quien considerado como el peor que tuvo en su trayectoria.

El Tino trajo a colación una situación que vivió en su paso por Atlante, donde el ex volante nacional le pidió a sus jugadores que se hicieran expulsaron si seguían sufriendo goles (iban perdiendo 2-0), porque si caían por 4-0 quedaban eliminados de los playoffs.

"Yo veo que él -Reinoso- entra al camarín en el entretiempo, pero no entra a explicar qué teníamos que mejorar", parte la historia del colombiano.

Asprilla criticó al DT chileno - Getty

"Entra y les dice a los jugadores más jóvenes, si nos hacen otro gol, usted, usted y usted se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y perdemos 3-0", agregó.

Esa situación no le gustó a Asprilla, quien dijo que reaccionó y expresó que "entonces yo hablé con los 'pelaos' y les dije: no, no, no, ¿ustedes es que son pendejos?, no vayan a hacer eso, caminen vamos a jugar que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto".

Por último, el Tino Aspilla destrozó a Carlos Reinoso: "Yo no puedo creer que yo tenga un entrenador que mande a los jugadores a que se hagan expulsar. Es lo más malo, es perverso, es lo más malo que me pasó como futbolista, haber tenido a ese señor de entrenador. No aprendí absolutamente nada de él, no sabe nada, ese man está loco".