Carlos Palacios no olvida a Ronald Fuentes en Brasil y detalla su amistad con Paolo Guerrero: "Conversamos de fútbol chileno"

Carlos Palacios está viviendo su sueño en el fútbol brasileño. El volante creativo chileno sigue sumando bonos en el Inter de Porto Alegre, club con el que este miércoles se estrenó como titular en la tremenda goleada por 1-6 ante el Aimoré.

El seleccioando nacional sabe que no ha sido fácil, pero hay un nombre que lo marcó en su corta carrera. En conversación con Radio ADN, el jugador del colorado destacó el rol que tuvo Ronald Fuentes para su vida.

"Es el técnico más importante para mí por el trato como persona y como jugador. Me dio la confianza cuando no tenía nada, me usó, empecé a ser importante y ha sido un DT que me ha marcado demasiado. Me enseñó desmarque, control, perfil, muchas cosas futbolísticas que algunos creen que son comunes pero trabajándolas se notan más", lanzó.

Carlos Palacios dio detalles de su vida en Brasil. Foto: Inter de Porto Alegre

Por otro lado, Palacios destacó sus primeras semanas en Brasil. "No ha sido tan difícil como esperaba, pensaba que sería más complicado. Llegué a un equipo donde hay jugadores que te tratan bien, te acogen en el equipo y se me ha hecho más fácil para sumar minutos de a poco (...) El DT me dice que me va a usar de punta por derecha o por izquierda, hasta de volante. Le gusta cuando me cargo a la izquierda, donde he jugado los tres partidos. Me he ido desarrollando por ese costado".

El volante tiene claro que hay expectativas en sus hombros, pero se lo toma con calma. "No soy mucho de dejarme guiar por presiones, pero obviamente en el mundo del fútbol uno ya se va rodeando con las cosas que se dicen o que se hablar afuera. Lo tomo con tranquilidad, trato de seguir aprendiendo día a día, de tratar de mejorar. Sé que tengo mucho más por mejorar, acá en el poco tiempo mejoré cosas que antes no tenía. Espero ayudar aquí en el Inter o en la selección para ser un jugador importante".

Amistad con Paolo Guerrero y la Roja

Uno de los jugadores más cercanos a Palacios desde que llegó al Inter de Porto Alegre es Paolo Guerrero. El poderoso delantero peruano se ha acercado al jugador para que entre en confiazan con el plantel, según él mismo detalla.

"Me recibió muy bien, hemos conversado un par de días más profundamente, saliendo del tema futbolístico. Cuando concentramos, en las cenas o desayunos, estoy en la misma mesa. Ayer conversamos del fútbol chileno, de los peruanos que pasaron por el país. Hay muy buena relación, es un jugador que ha logrado grandes cosas, es reconocido en Sudamérica y Europa, trato de mirarlo constantemente, los giros, los desmarques y después con otras cosas", explicó.

Otros de los nombres que rodean al chileno son los de Elías Figueroa y Charles Aránguiz, dos que dejaron una huella imborrable en el club. "Me han hablado de los dos. De Elías cuando llegué, cada día que pasa lo recuerdan. Lo quieren mucho acá, les dicen Chile y el primer nombre que se les viene a la cabeza es él. De Charles también me hablaron, lo quieren mucho también".

Finalmente destacó el trabajo de Martín Lasarte en sus primeros días en la Roja. "La idea del profe es muy clara, tiene su juego plasmado y me sentí muy cómodo con los compañeros. El partido fue difícil, Bolivia salió a hacer su tarea y nos complicó, pero me sentí cómodo con jugadores que conocía. Intenté aportar mi granito de arena".

